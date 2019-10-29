Сайдик о разведении войск в Золотом: Все по плану

Новости Украины:Тем не менее, представитель ОБСЕ Сайдик не стал называть конкретную дату разведения сил в Петровском на Донбассе.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик отказался комментировать согласование даты возобновления разведения сил в Петровском.

"Сегодня стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом и продолжили переговоры о возобновлении разведения в Петровском", - заявил Сайдик журналистам во вторник в Минске.

На уточняющий вопрос о конкретной дате возобновления разведения в Петровском спецпредставитель заявил: "Не могу сказать".

Вместе с тем, комментируя ситуацию с разведением сил в Золотом, Сайдик отметил, что разведение сил в Золотом во вторник идет по плану. "Они же только начали, я исхожу из того, что сегодня все по плану", - добавил он.

Кроме того, Сайдик сообщил, что Международный красный крест (МКК) объявит тендер на проведения международного аудита компании "Вода Донбасса". "Стороны пришли к согласию о возможности начала международного аудита компании "Вода Донбасса" Соответствующий тендер будет объявлен МКК", - сказал он.

По его словам, работа экономической подгруппы ТКГ во вторник была сосредоточена исключительно на вопросах водоснабжения, переговоры шли при участии большой группы экспертов, в том числе МКК.

Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ отметил прогресс по восстановлению моста в станице Луганской. По его словам, стороны нацелены до начала декабря закончить ремонт этого моста.

Поселок Золотое в Луганской области наряду с населенным пунктом Петровское в Донецкой области - два пилотных участка, где должны быть разведены силы противоборствующих сторон на Донбассе.

Во вторник, 29 октября разведение сил и средств началось в поселке Золотое. Кроме того, в этот день на переговорах в Минске удалось согласовать дату разведения сил и средств в Петровском.