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Вакарчук: Отвод войск без выполнения условий 7-дневного режима тишины недопустим

Вакарчук: Отвод войск без выполнения условий 7-дневного режима тишины недопустим
16:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:"Голос" инициировал создание спецкомиссии для возвращения оккупированных территорий.

Партия "Голос" инициировала создание временной специальной парламентской комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности Украины.

Как заявил лидер партии Святослав Вакарчук на своей странице в Facebook, целью работы комиссии должна стать разработка нового плана восстановления контроля над Донбассом и Крымом.

"Отвод войск без выполнения условий 7-дневного режима тишины недопустим. Еще утром мы читали сообщение штаба ООС об обстреле со стороны врага, а уже в обед слышим заявления об отводе. Такие действия президента и его команды являются ошибкой, нельзя идти ни на какое разведение войск, пока режим тишины не обеспечен", - подчеркнул политик.

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Вакарчук также заявил, что отвод войск не принесет никаких практических результатов, кроме выполнения "давно устаревших и не имеющих никакого значения" Минских договоренностей.

"Односторонние шаги по их выполнению не приведут ни к победе, ни к миру", - отметил он.

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Вакарчук настаивает, что Украина должна отойти от договоренностей, заключенных в рамках "нормандского формата" пять лет назад, а восстановление контроля над оккупированными территориями должно проходить на украинских условиях.

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Донбасс, Голос, Святослав Вакарчук, Разведение сил, ООС.
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