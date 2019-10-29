Отопительный сезон в Запорожье под угрозой: город может остаться без тепла

Новости Украины:Запорожье может остаться без тепла из-за долгов населения.

В Запорожье концерн "Городские тепловые сети" начал отопительный сезон с долгами перед НАК "Нафтогаз" в размере 770 млн грн. На предприятии говорят, если долги будут расти, то город может остаться без тепла.

Об этом сказал генеральный директор концерна Александр Грек, сообщает сайт Запорожского горсовета.

"Мы стартуем с долгами - примерно 770 млн грн. Это колоссальная сумма, которая может привести к тому, что в разгар сезона нам не хватит средств, чтобы рассчитаться за газ. Если суммарный уровень оплаты за голубое топливо окажется ниже 90%, а сейчас у нас 93%, то может произойти отключение города от подачи тепла. Этого допустить нельзя", - цитирует руководителя концерна пресс-служба Запорожского городского совета.

В мэрии также заявили, что запорожцы будут платить за потребленное тепло согласно тарифу, который действует с 1 января 2019 года и является одним из самых низких по Украине. Для потребителей с установленными счетчиками тепла – это 1481,070 грн за гигакалорию (с НДС). Для сравнения жители Харькова платят 1539,50 грн, Днипра – 1679, 51 грн, Херсона – 1621,08 грн.

Отопительный сезон в Запорожье начался 28 октября. Вчера в работу были запущены 56 котельных, еще две — сегодня. Пока не готовы к подаче тепла 431 жилых дома. Они не имеют актов готовности к зиме.