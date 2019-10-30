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Еще в одной области школьники заболели гепатитом

Еще в одной области школьники заболели гепатитом
08:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В селе Василевка Беляевского района Одесской области четверо детей заболели гепатитом А.

В одной из школ Беляевского района Одесской области зафиксирована вспышка вирусного гепатита.

Как сообщили в Одесском областном лабораторном центре Минздрава Украины, зарегистрирована групповая заболеваемость вирусным гепатитом "А" среди учеников школы села Васильевка.

Заболело 4 детей, у двоих диагноз уже подтвержден клинико-биохимически. Как отмечается, в очаге заболевания проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий с лабораторным контролем.

В Черниговской области зафиксирована вспышка гепатита

Ранее сообщалось, что в Чернигове количество госпитализированных детей в результате вспышки гепатита в школе №7 возросло до 20.

Справка. Гепатит А - вирусное заболевание печени, течение которого может быть разным, от легкого до тяжелого. Передача вируса происходит в результате приема зараженных пищевых продуктов или воды или при непосредственном контакте с инфицированным человеком.

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Дети, Минздрав, Гепатит А, Гепатит, Васильевка.
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