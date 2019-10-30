Еще в одной области школьники заболели гепатитом

В одной из школ Беляевского района Одесской области зафиксирована вспышка вирусного гепатита.
Как сообщили в Одесском областном лабораторном центре Минздрава Украины, зарегистрирована групповая заболеваемость вирусным гепатитом "А" среди учеников школы села Васильевка.
Заболело 4 детей, у двоих диагноз уже подтвержден клинико-биохимически. Как отмечается, в очаге заболевания проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий с лабораторным контролем.
Ранее сообщалось, что в Чернигове количество госпитализированных детей в результате вспышки гепатита в школе №7 возросло до 20.
Справка. Гепатит А - вирусное заболевание печени, течение которого может быть разным, от легкого до тяжелого. Передача вируса происходит в результате приема зараженных пищевых продуктов или воды или при непосредственном контакте с инфицированным человеком.