Российские пограничники задержали крымскотатарского активиста Джеппарова

Новости Украины:Российские пограничники без пояснения причин неоднократно задерживали Джеппарова и удерживали длительное время.

На административной границе с временно оккупированным Крымом российские пограничники задержали крымскотатарского активиста и правозащитника Абдурешита Джеппарова.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Маммет Мамбетов.

"На административной границе с Крымом снова задержан Абдурешит Джеппаров и уже час удерживается российскими пограничниками", - написал он.

Российские пограничники без пояснения причин неоднократно задерживали Джеппарова и удерживали длительное время, в частности, последний случай его задержания на админгранице с Крымом произошел 7 октября.

Как сообщалось ранее, оккупационная власть угрожает жителям Керчи административной ответственностью за празднование Хеллоуина, рекомендуя "воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии".