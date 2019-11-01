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Родные украинца Приходько считают, что взрывчатку ему подбросили

Родные украинца Приходько считают, что взрывчатку ему подбросили
13:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам родственников активиста, решение суда для них было предсказуемо.

Супруга и дочь украинского активиста Олега Приходько заявили, что взрывчатые вещества, которые якобы обнаружили в их гараже, могли подкинуть, потому что накануне обыска силовиков во дворе их дома отравили собаку.

Об этом идёт речь в видео, опубликованном в Facebook "Крымской солидарностью".

"Наш отец не виновен и многие люди считают, что он не виновен, потому что не было у него ни взрывчатки и ничего другого. И собаку у нас отравили не зря, чтобы можно было беспрепятственно зайти в дом, чтобы что-то взять или подкинуть", - рассказала дочь Олега Приходько Людмила.

По словам родственников активиста, решение суда для них было предсказуемо. Они назвали арест 60-летнего Приходько расправой с ним "бандитскими методами".

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"Это просто бандитские методы, и не защитники это наши... Какой он террорист в 60 лет? У него есть какие-то политические взгляды, но это его личное мнение, на которое он имеет право. И то, что находится в нашем доме, какие-то флаги - украинский и крымскотатарский - это в нашем доме, а не для всеобщего рассмотрения", - заявляют родственники Приходько.

При этом Любовь Приходько отметила, что изъятые во время обыска флаги не отмечены в протоколе обыска, несмотря на то, что их забирали в связи с "экстремизмом".

По данным "Крымской солидарности", адвокат Шейхмамбетов заявил в "суде" ходатайство об исключении из дела “материалов, которые являлись результатом оперативно-розыскных мероприятий и обоснованием возбуждения уголовного дела, подозрения в совершении инкриминируемых преступлений и, как следствие, избрания меры пресечения в виде заключения под стражу”.

По мнению защиты, обследование в гараже Приходько, проводившееся на основании постановления "заместителя руководителя ФСБ" Крыма Дмитрия Воронцова и в результате которого были выявлены взрывчатые вещества, не имело санкции суда.

"Согласно федеральному закону об оперативно-розыскной деятельности, в тех случаях, когда такие мероприятия проводятся по постановлению не суда, а руководителя следственного органа или его заместителя, орган, который проводил такое мероприятие, обязан в течение 24 часов уведомить суд о проведении такого мероприятия и в течение 48 часов получить постановление суда на проведение данного действия", - пояснил адвокат.

Украинца Приходько оставили под стражей в Крыму

Однако, по заявлению защиты, суд проигнорировал данное ходатайство, оставив в силе решение об аресте Приходько.

"Суд" в оккупированном Россией Крыму проигнорировал апелляционную жалобу на арест украинца Олега Приходько, оставив его под стражей до 10 декабря 2019 года.

Приходько был арестован 10 октября 2019 года на два месяца - до 10 декабря 2019 года. Ему инкриминируют незаконное изготовление взрывчатых веществ и подготовку взрыва в Сакской администрации.

Приходько свою вину отрицает и считает дело против него политическим преследованием за его проукраинскую позицию.

Прокуратура АР Крым в связи с арестом Приходько начала уголовное производство по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы).

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Крым, Суд, Олег Приходько, Любовь Приходько.
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