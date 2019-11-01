В столичном метро возможны изменения в работе

Новости Украины:В Киеве в связи с футболом изменится работа трех станций метро.

В воскресенье, 3 ноября, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча (начало в 17:00) между командами «Динамо» (Киев) и «Львов» (Львов) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба столичной подземки.

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.