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В столичном метро возможны изменения в работе

В столичном метро возможны изменения в работе
23:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Киеве в связи с футболом изменится работа трех станций метро.

В воскресенье, 3 ноября, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча (начало в 17:00) между командами «Динамо» (Киев) и «Львов» (Львов) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба столичной подземки.

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Полиция не нашла взрывоопасных предметов в столичном метрополитене

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

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Киев, Метро, Столица.
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