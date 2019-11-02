Во Львове в выгребной яме найдено тело мужчины

Новости Украины:По информации правоохранителей, покойный пролежал в выгребной яме не менее двух недель.

Во Львове в выгребной яме было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

При осмотре на теле мужчины обнаружено колотую рану шеи. По информации правоохранителей, покойный пролежал в выгребной яме не менее двух недель.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Устанавливается личность убитого.

Как сообщалось ранее, в с.Должок Хмельницкой области полиция выясняет обстоятельства опрокидывания рейсового автобуса, в результате которого травмировано ориентировочно 8 человек.