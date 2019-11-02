Скачать
Суббота, 02.11.2019
Госбюджет 2020: в СНБО обсудили предложения к проекту
Госбюджет 2020: в СНБО обсудили предложения к проекту
"Слуги народа" станут на защиту журналистов
"Слуги народа" станут на защиту журналистов
Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
"Miss CosmoWorld 2019": известно имя победительницы
"Miss CosmoWorld 2019": известно имя победительницы

Во Львове в выгребной яме найдено тело мужчины

Во Львове в выгребной яме найдено тело мужчины
16:42 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:По информации правоохранителей, покойный пролежал в выгребной яме не менее двух недель.

Во Львове в выгребной яме было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

При осмотре на теле мужчины обнаружено колотую рану шеи. По информации правоохранителей, покойный пролежал в выгребной яме не менее двух недель.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Устанавливается личность убитого.

Геращенко: Всю ответственность за убийство Гандзюк должен понести заказчик

Как сообщалось ранее, в с.Должок Хмельницкой области полиция выясняет обстоятельства опрокидывания рейсового автобуса, в результате которого травмировано ориентировочно 8 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львовская область, Львов, Наполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Удивительные поездки: самые милые попутчицы в поездах
02 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
03 Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
04 Гороскоп на завтра, 2 ноября 2019: все знаки Зодиака
05 Коболев рассказал об очередной победе украинских газовиков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С воскресенья в Золотом украинцам разрешат свободно перемещаться
С воскресенья в Золотом украинцам разрешат свободно перемещаться
В Закарпатской области назначен глава Нацполиции (Видео)
В Закарпатской области назначен глава Нацполиции (Видео)
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун на премьере &quot;Утреннего шоу&quot; в Лондоне (Фото)
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун на премьере "Утреннего шоу" в Лондоне (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь