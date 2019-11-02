Скачать
Суббота, 02.11.2019
Посольство США призывает расследовать дела в отношении Гонгадзе и Шеремета
Посольство США призывает расследовать дела в отношении Гонгадзе и Шеремета
"Слуги народа" станут на защиту журналистов
"Слуги народа" станут на защиту журналистов
Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
"Miss CosmoWorld 2019": известно имя победительницы
"Miss CosmoWorld 2019": известно имя победительницы

Геращенко: Всю ответственность за убийство Гандзюк должен понести заказчик

Геращенко: Всю ответственность за убийство Гандзюк должен понести заказчик
15:18 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Исполнители покушения на Екатерину Ганзюк уже отбывают наказание, заказчики в розыске.

До того момента, пока все причастные к убийству Екатерины Гандзюк не понесли наказания, дело нельзя закрывать.

Об этом заявил Антон Геращенко в ефире одного из украинских телеканалов, передает департамент коммуникаций МВД Украины.

Заместитель главы МВД отметил, что исполнители покушения на активистку уже за решеткой, а вот заказчики все еще разыскиваются. 

Геращенко назвал Сергея Торбина настоящим преступником, который является исполнителем и одним из организаторов убийства Екатерины Гандзюк. Суд выбрал ему меру пресечения в 6,5 лет тюремного заключения.

В СБУ надеются, что вскоре будет найден важный подозреваемый в деле Гандзюк

Остальным участникам группировки определили сроки до 4 лет лишения свободы.

"Все эти лица понесут наказание, но заказчика среди них не было", - добавил Геращенко.

Также он подчеркнул, что ответственность за произошедшее должны нести, в первую очередь, не исполнители, а заказчик.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВД, Антон Геращенко, Екатерина Гандзюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Удивительные поездки: самые милые попутчицы в поездах
02 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
03 Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
04 Гороскоп на завтра, 2 ноября 2019: все знаки Зодиака
05 Видимо вампиры не носят белья: Алессандра Амбросио удивила костюмом на Хэллоуин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С воскресенья в Золотом украинцам разрешат свободно перемещаться
С воскресенья в Золотом украинцам разрешат свободно перемещаться
Курс валют на 2 ноября: гривна завершила неделю ростом
Курс валют на 2 ноября: гривна завершила неделю ростом
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун на премьере &quot;Утреннего шоу&quot; в Лондоне (Фото)
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун на премьере "Утреннего шоу" в Лондоне (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь