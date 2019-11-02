Геращенко: Всю ответственность за убийство Гандзюк должен понести заказчик

Новости Украины:Исполнители покушения на Екатерину Ганзюк уже отбывают наказание, заказчики в розыске.

До того момента, пока все причастные к убийству Екатерины Гандзюк не понесли наказания, дело нельзя закрывать.

Об этом заявил Антон Геращенко в ефире одного из украинских телеканалов, передает департамент коммуникаций МВД Украины.

Заместитель главы МВД отметил, что исполнители покушения на активистку уже за решеткой, а вот заказчики все еще разыскиваются.

Геращенко назвал Сергея Торбина настоящим преступником, который является исполнителем и одним из организаторов убийства Екатерины Гандзюк. Суд выбрал ему меру пресечения в 6,5 лет тюремного заключения.

Остальным участникам группировки определили сроки до 4 лет лишения свободы.

"Все эти лица понесут наказание, но заказчика среди них не было", - добавил Геращенко.

Также он подчеркнул, что ответственность за произошедшее должны нести, в первую очередь, не исполнители, а заказчик.