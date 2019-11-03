В Киеве 17-летняя девушка сняла номер в отеле и ограбила соседку (Фото)

Новости Украины:В Киеве оперативники задержали жительницу Сумщины за кражу из гостиничного номера.

Злоумышленница воспользовалась тем, что клиентка отдыхает с незапертой дверью, и увела из комнаты личные вещи потерпевшей. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.

В Днепровское управление полиции обратилась 53-летняя женщина, которая сообщила о краже из гостиничного номера на улице Профсоюзной. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия и опросила администратора отеля, потерпевшую и жителей.

Как выяснилось, накануне события в соседнем номере жила девушка, которая утром внезапно выехала. Получив описание, оперативники начали ее поиски.

За несколько часов работники полиции задержали правонарушительницу на территории столичного автовокзала. Ею оказалась 17-летняя жительница Сумской области, которая в настоящее время находится под следствием за мошенничество.

Задержанная пояснила, что приехала в столицу по делам и поселилась в гостинице. Ночью, проходя по коридору, она заметила незамкнутые двери, зашла в комнату и взяла два мобильных телефона, около семи тысяч гривен, а также куртку потерпевшей.

Правонарушительницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантке объявлено о подозрении, суд избрал ее меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Злоумышленницы грозит до шести лет лишения свободы.