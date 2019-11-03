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Пожары в Донецкой области: за сутки погибли два человека

Пожары в Донецкой области: за сутки погибли два человека
16:45 Сегодня Телеграф ГСЧС Фото: pixabay

Новости Украины:За минувшие сутки в Донецкой области на пожарах погибло 2 человека.

3 ноября в 2:58 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел в квартире в многоэтажном доме на бульваре Краматорский, что в пгт. Краматорск.

Во время проведения разведки и тушения пожара спасатели 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области обнаружили тело мужчины, 1978 года рождения, без признаков жизни.

Спасатели локализовали пожар в 3:26 и ликвидирован в 4:28. От Главного управления привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Во время пожара в Ровенской области погиб мужчина

Еще один трагический случай произошел в пгт. Дружковка. 3 ноября в 3:59 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. О. Гончара.

Спасатели 45 Государственной пожарно-спасательной части выяснили, что пожар возник в одноэтажном здании и распространился на 2 хозяйственные постройки, гараж и навес. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело мужчины, 1939 года рождения, без признаков жизни.

В Черновцах произошло возгорание автомобиля

Спасатели локализовали пожар в 05:10 и ликвидировали в 06:20. От Главного управления привлекалось 12 человек личного состава и 2 единицы техники.

Причины возникновения пожаров устанавливаются соответствующими специалистами.

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Пожар, Донецкая область, ГСЧС.
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