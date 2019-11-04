Бушующее море в Одессе: появились красочные фото осеннего шторма

Новости Украины:Первый настоящий осенний шторм замечен на одесском побережье.

В Одессу пришел первый осенний шторм – бушующее море атаковало берег и привлекало любителей снять красивые кадры стихии. При этом некоторые любители съемки переоценивали свои силы, и оказывались с ног до головы забрызганы морской водой, сообщает "Думская".

В свою очередь, жители и гости Одессы, несмотря на довольно сильный ветер, прогуливались по пляжам и с удовольствием кормили прожорливых чаек.

Напомним, По прогнозам Укргидрометцентра 4 ноября на территорию Украины будет перемещаться теплая воздушная масса с юго-запада; ночью более влажный воздух, днем в большинстве областей влажность уменьшится.

Напомним, ранее водная стихия атаковала юг Франции. Затоплены департаменты Эро и Восточные Пиренеи. Дома залило по окна. Людей приходится спасать от наводнения на вертолетах – дороги стали непроезжими. Метеорологи пока не дают утешительных прогнозов – ливни продлятся как минимум еще сутки. Их будут сопровождать град и ветер до 100 км/ч. В общем о погодной опасности предупреждают еще девять южных департаментов Франции.