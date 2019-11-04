Под Киевом на ферме произошел масштабный пожар

Новости Украины:В Киевской области произошел пожар на территории фермерского хозяйства, пострадавших нет

В селе Насташка Рокитнянского района (Киевская обл.) 3 ноября произошел пожар на территории фермерского хозяйства, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"3 ноября в 06:53 в с.Насташка Рокитнянского района на территории фермерского хозяйства в одноэтажном хозяйственном здании возник пожар. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Спасатели ГСЧС в 08:30ликвидировали пожар.

В результате пожара уничтожено перекрытие и крыша на площади 2 тыс. 500 кв. м. Причина пожара устанавливается.

Напомним, на прошлой неделе в одном из домов села Лишня в Киевской области взрыв разрушил часть здания. Из-за взрыва пострадал пенсионер, живший в доме.

Также сообщалось, что спасатели ликвидировали пожар на крыше шестиэтажного жилого дома на улице Пирогова 2 в Шевченковском районе Киева.