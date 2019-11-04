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В Черновцах отключили все котельные: названа причина

В Черновцах отключили все котельные: названа причина
13:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Черновцах из-за повышения температуры тепла остановили работу почти всех котельных города.

Через неделю после начала отопительного сезона в Черновцах отключили все котельные в связи с потеплением.

Об этом рассказал директор коммунального предприятия "Черновцытеплокоммунэнерго" Александр Меленчук.

"Сегодня, 4 ноября, с 10:00 в Черновцах от тепла отключили все котельные. Сделали мы это из-за улучшения погодных условий. Поскольку на сегодня и на ближайшие дни передают потепление", - сказал Меленчук.

Сейчас все школы, садики, больницы города и дома жителей находятся без теплоснабжения.

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По словам тепловиков, снова теплоснабжения включат, когда среднесуточная температура опустится до 8 градусов тепла.

Как сообщалось, отопительный сезон в Черновцах начали в минувший понедельник, 28 октября.

Напомним, в ближайшие дни в большинстве областей Украины будет по-весеннему тепло - до +18°.

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Черновцы, Отопительный сезон, Отопление, Котельни.
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