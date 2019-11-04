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В Днепропетровской области мужчина изнасиловал девочку

В Днепропетровской области мужчина изнасиловал девочку
15:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В городе Каменское Днепропетровской области 3 ноября по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки задержан 35-летний местный житель.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, об этом факте в полицию 3 ноября сообщила мать девочки. По ее словам, когда она отсутствовала дома, 35-летний мужчина изнасиловал ее дочь.

Полицейские Каменского отдела полиции оперативно задержали местного жителя, который может быть причастен к совершению этого преступления. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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В настоящее время решается вопрос о сообщении ему подозрения по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование) и избрании меры пресечения. Согласно санкции статьи, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы Дарьи Дробот, тело которой было найдено 3 ноября в лесополосе в Лиманском районе Одесской области, пытался ее изнасиловать.

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Одесса, Изнасилование, Нападение, Нацполиция.
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