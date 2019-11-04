Из-за отсутствия отопления школьникам продлили каникулы в Харьковской области

Новости Украины:Осенние каникулы в Харьковской области продлятся до 8 ноября.

В городе Купянск (Харьковская область) продлили осенние каникулы в 10 учреждениях общего среднего образования. Об этом сообщает пресс-служба отдела образования Купянского городского совета Харьковской области.

Каникулы продлены до 8 ноября "в связи с отсутствием отопления в учреждениях общего среднего образования города из-за неисполнения своих обязательств теплоснабжающей организацией КП "Областной информационно-технический центр".

"С целью сохранения здоровья учащихся, недопущения повышения уровня заболеваемости участников образовательного процесса, осенние каникулы в 10 учреждениях общего среднего образования города продлены до 8 ноября", - сказано в сообщении.

Но образовательный процесс не будет прекращен в начальной школе учебно-воспитательного комплекса "Школа-гимназия №3", ведь его помещение отапливается газовой топочной.

Напомним, ранее сообщалось, что все области уже полностью завершили подключение к отоплению социальных объектов и жилого фонда. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.