Скачать
Вторник, 05.11.2019
Назначать пенсии будут через мобильное приложение: президент дал задание Минсоцу
Назначать пенсии будут через мобильное приложение: президент дал задание Минсоцу
Киевсовет намерен бороться с сигаретными витринами в магазинах
Киевсовет намерен бороться с сигаретными витринами
"Незабываемая победа": Шевченко вспомнил разгром Динамо над Барселоной (Видео)
"Незабываемая победа": Шевченко вспомнил разгром Динамо над Барселоной (Видео)
Барабанщик The Hardkiss впервые снял маску и ушел из группы (Фото)
Барабанщик The Hardkiss впервые снял маску и ушел из группы (Фото)

Киевсовет намерен бороться с сигаретными витринами в магазинах

Киевсовет намерен бороться с сигаретными витринами в магазинах
20:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:В Киеве хотят запретить размещение сигарет в витринах магазинов.

Киевсовет планирует призвать Верховную Раду запретить размещение сигарет на витринах магазинов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты поддержали проект решения "Об обращении Киевского городского совета к Верховной Раде Украины о внесении изменений в Закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредном влиянии на здоровье населения" относительно полномочий органа местного самоуправления по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий", - говорится в сообщении.

В Раде предложили внедрить европейские стандарты по отношению к животным: что это значит

Соответствующее обращение предлагает парламенту предусмотреть право органов местного самоуправления определять свободные от курения места на постоянной основе или только на время проведения массовых мероприятий. Также, убежден автор соответствующего проекта решения заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов, должно быть урегулировано размещение сигарет на полках магазинов и киосков.

"Табачные корпорации сознательно размещают пачки сигарет в витринах магазинов, используя яркие дизайнерские решения. Это привлекает внимание не только активных потребителей продукции, но и потенциальных, и побуждает их к курению. Исследования показывают, что в Украине ежедневно курит каждый 8-й старшеклассник. 60% молодежи ежедневно замечают рекламу сигарет несмотря на запрет пропаганды табакокурения. Яркие витрины и вывески с сигаретами - это дополнительное стимулирование курения, которое направлено прежде всего на детей и молодежь", - отметил Прокопов.

Установил дедлайн: Зеленский требует разработать план по улучшению позиций в рейтинге Doing Business

Он подчеркнул, что Украина в 2006 году ратифицировала Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака. Статья 13 документа требует запрета стимулирования продажи сигарет. Но она не выполняется в полной мере. А органы местного самоуправления не могут влиять на эти процессы и контролировать их.

Чтобы изменить эту ситуацию, Прокопов предлагает Киевсовету обратиться в парламент, чтобы Верховная Рада предоставила необходимые полномочия городу для контроля над видимым размещением пачек табачных изделий.

Шесть реформ: как в "Слуге народа" собираются улучшать социальную политику

Соответствующий проект решения должен быть рассмотрен на пленарном заседании Киевсовета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Курение, Сигареты, Магазины, Киевсовет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Для населения подорожает электроэнергия
02 Гороскоп 5 ноября: Рыбам стоит проявить настойчивость, у Весов легкий день
03 Маникюр 2019: лучшие сочетания двухцветного нейл-арта (Фото)
04 Один из самых богатых белком продуктов: веские причины завтракать яичницей
05 Как легко остановить изжогу: лучшие советы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Обнуление&quot; долгов: &quot;Нафтогаз&quot; ждет предложений от РФ
"Обнуление" долгов: "Нафтогаз" ждет предложений от РФ
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (28.10 – 03.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Гончарук: Государство недостаточно финансирует науку
Гончарук: Государство недостаточно финансирует науку
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 ноября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 ноября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь