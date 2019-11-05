Киевсовет намерен бороться с сигаретными витринами в магазинах

Новости Украины:В Киеве хотят запретить размещение сигарет в витринах магазинов.

Киевсовет планирует призвать Верховную Раду запретить размещение сигарет на витринах магазинов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты поддержали проект решения "Об обращении Киевского городского совета к Верховной Раде Украины о внесении изменений в Закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредном влиянии на здоровье населения" относительно полномочий органа местного самоуправления по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий", - говорится в сообщении.

Соответствующее обращение предлагает парламенту предусмотреть право органов местного самоуправления определять свободные от курения места на постоянной основе или только на время проведения массовых мероприятий. Также, убежден автор соответствующего проекта решения заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов, должно быть урегулировано размещение сигарет на полках магазинов и киосков.

"Табачные корпорации сознательно размещают пачки сигарет в витринах магазинов, используя яркие дизайнерские решения. Это привлекает внимание не только активных потребителей продукции, но и потенциальных, и побуждает их к курению. Исследования показывают, что в Украине ежедневно курит каждый 8-й старшеклассник. 60% молодежи ежедневно замечают рекламу сигарет несмотря на запрет пропаганды табакокурения. Яркие витрины и вывески с сигаретами - это дополнительное стимулирование курения, которое направлено прежде всего на детей и молодежь", - отметил Прокопов.

Он подчеркнул, что Украина в 2006 году ратифицировала Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака. Статья 13 документа требует запрета стимулирования продажи сигарет. Но она не выполняется в полной мере. А органы местного самоуправления не могут влиять на эти процессы и контролировать их.

Чтобы изменить эту ситуацию, Прокопов предлагает Киевсовету обратиться в парламент, чтобы Верховная Рада предоставила необходимые полномочия городу для контроля над видимым размещением пачек табачных изделий.

Соответствующий проект решения должен быть рассмотрен на пленарном заседании Киевсовета.