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Часть Кропивницкого осталась без отопления

Часть Кропивницкого осталась без отопления
08:13 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:4 микрорайона Кропивницкого остались без теплоснабжения из-за повреждения газопровода.

В Кропивницком отключили отопление из-за несанкционированных земляных работ на одном из городских предприятий, 4 микрорайона города осталось без тепла, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"5 ноября около 17 часов. 20 мин. в г.. Кропивницкий во время проведения земляных работ на территории ООО "Эллада-Трейд" (пр. Промышленный, 14а) поврежден газопровод диаметром 90 мм. Вследствие данного события пострадавших нет. От газоснабжения отключена юго-западная котельная КП "Теплоэнергетик" и временно прекращено теплоснабжение 4 микрорайонов", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

6 ноября с 8 ч. планируется проведение ремонтно-восстановительных работ.

Херсонский городской глава Андрей Райкович отреагировал на ситуацию.

"Сегодня произошло практически чрезвычайное событие! Две трети города остаются без тепла. Одно из предприятий, которое расположено рядом с юго-западной котельной, начало работы на своей ветке газопровода", - написал на своей странице в Facebook Райкович.

Он отметил, что данные работы ни с кем не соглашались, поэтому они не являются санкционированными. В результате махинаций был поврежден газопровод среднего давления, из-за чего в городе отключили котельную. Сейчас она в рабочем состоянии и ждет только подачи газа, добавляет глава Херсона.

"Мы будем делать все возможное, чтобы уже завтра восстановить теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры города", - отмечает Райкович.

Напомним, 5 ноября в Киеве на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой.

Как сообщалось, через неделю после начала отопительного сезона в Черновцах отключили все котельные в связи с потеплением.

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Газопровод, Отопительный сезон, Отопление, Кропивницкий.
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