В Украине объявили штормовое предупреждение: где резко ухудшиться погода

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий и подъем уровней воды на водоемах.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в среду, 6 ноября, в ряде областей Украины ожидается ухудшение погодных условий.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 6 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м / с, на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром сильный дождь (1 уровень опасности). По Киеву и Киевской области 6 ноября порывы ветра 15-20 м / с (1 уровень опасности)",– говорится в сообщении, на официальном сайте ведомства в среду утром.

Кроме того, сообщается, что в связи с ожидаемыми значительными дождями ожидается подъем уровней воды над уровнями:

6 ноября на реках Закарпатья на 0,5-1,5 м;

6-7 ноября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) - на 0,3-1,3 м;

6-7 ноября на реках бассейна Прута (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,3-0,7 м

Повышение уровней будет проходить в пределах русел, без негативных последствий.

Напомним, в Украине в среду, 6 ноября, в западных и некоторых северных и центральных областях пройдут дожди, на остальной территории Украины - переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха местами до +22. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

На западе синоптики прогнозируют +12...+19 днем и +7...+12 ночью.

В южных регионах днем будет +19...+22, а ночью +10...+13.

На севере ожидается +15...+9, днем +7...+11 ночью.

В восточных областях +14...+17 днем и +7...+10 ночью.

В центральных областях будет +16...+19 днем и +7...+11 ночью.

В столице в этот день пройдет дождь. Температура воздуха будет +17...+19 днем +9...+11 ночью.