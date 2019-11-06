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Весна в ноябре: синоптики прогнозируют до +20° и грозы

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Весна в ноябре: синоптики прогнозируют до +20° и грозы
08:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни ожидается теплая, но ветреная и дождливая погода.

В ближайшие сутки, 6 ноября, над территорией Украины продолжит господствовать теплая воздушная масса, но почти по всей стране до штормовых значений усилится ветер; в зоне атмосферного фронта в северо-западной половине страны пройдут дожди, наиболее интенсивные в Карпатском регионе.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях в среду ожидается дождь, в отдельных районах гроза, в Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром значительный дождь, в северных и Винницкой областях местами небольшой дождь. На остальной территории - без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°тепла; днем 15-20°, в большинстве западных областей 11-16°. В Киеве в ночь на среду без осадков, днем местами небольшой дождь; порывы юго-западного ветра 15-20 м/с; температура ночью 9-11°, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 6 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 17,0 градусов выше ноля в 2013 году, самая низкая ночью – на отметке 13,4 градусов мороза в 1891 году.

Прогноз погоды на 6 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 6 ноября, в городах Украины:

  • Ужгород – +13...+15
  • Львов – +12...+14
  • Ивано-Франковск – +16...+18
  • Тернополь – +15...+17
  • Черновцы – +17...+19
  • Хмельницкий – +17...+19
  • Луцк – +12...+14
  • Ровно – +12...+14
  • Житомир – +16...+18
  • Винница – +18...+20
  • Одесса – +20...+22
  • Николаев – +19...+21
  • Херсон – +18...+20
  • Симферополь – +19...+21
  • Кропивницкий – +17...+19
  • Черкассы – +17...+19
  • Чернигов – +17...+19
  • Сумы – +15... +17
  • Полтава – +16...+18
  • Днепр – +17...+19
  • Запорожье – +17...+19
  • Донецк – +15...+17
  • Луганск – +14...+16
  • Харьков – +15...+17
  • Киев – +17...+19

В четверг, 7 ноября, ночью без осадков, днем в западных, северных, центральных и Харьковской областях небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°, на юге и востоке страны ночью 7-12°, днем 15-20°.

В Киеве в ночь на четверг без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.

Прогноз погоды на 7 ноября, фото: meteo.gov.ua

8 ноября сохранится облачная с прояснениями погода. В западных, северных, центральных и Харьковской областях днем 7 ноября и ночью 8 ноября небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; на юге и востоке страны ночью 7-12°, днем 15-20°. В Киеве, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, в остальное время - без осадков.

Прогноз погоды на 8 ноября, фото: meteo.gov.ua

9-10 ноября в Украине преимущественно без осадков, лишь 10 ноября на крайнем западе страны дождь.

Температура ночью 4-10°, на побережье до 13°, днем 11-17°, в южной части 14-20°, 10 ноября на крайнем западе страны 8-14°.

Преимущественно без осадков ожидается в столице также 9-10 ноября. Температура ночью в столице 9-11°, днем 17-19°; по области ночью 6-11°, днем 15-20°. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

Прогноз погоды на 9 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 10 ноября, фото: meteo.gov.ua

Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом

Напомним, в понедельник, 4 ноября, в Киеве был установлен новый температурный рекорд.  Так, 4 ноября после полудня в Киеве столбик термометра поднялся выше +14,9 градусов. Таким образом, был превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году.

Напомним, синоптики рассказали о погоде в ноябре. Средняя месячная температура в ноябре этого года в Украине прогнозируется на уровне от 0° до 8° тепла, что для некоторых регионов страны несколько выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 0-8°, в горных районах 6-7° тепла, что в северо-западной половине страны близко к средним многолетним значениям, на остальной территории - несколько выше средних многолетних значений", - указали синоптики.

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