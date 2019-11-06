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В Днепре в общежитии 19-летний студент выстрелил в голову первокурсницы

В Днепре в общежитии 19-летний студент выстрелил в голову первокурсницы
12:07 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Сегодня планируется вручить стрелку уведомление о подозрении в совершении преступления.

В Днепре вечером 5 ноября в общежитии одного из вузов 19-летний студент выстрелил из пневматического пистолета в голову 17-летней первокурснице, а затем ранил себя.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, инцидент произошел в коридоре общежития в 21:50.

"После выстрела в девушку, студент зашел в свою комнату и выстрелил себе в грудь. Несовершеннолетняя девушка получила неогнестрельное непроникающее ранение головы и была доставлена в больницу. Стрелка также госпитализировали, сейчас он под конвоем находится в больнице", - говорится в сообщении.

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Полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления - пистолет под патрон Флобера. Парня задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Мотивы стрельбы выясняются.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Полиция устанавливает и опрашивает свидетелей преступления.

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Днепропетровская область, Стрельба, Нацполиция, Стрельба в общежитии.
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