В Днепре в общежитии 19-летний студент выстрелил в голову первокурсницы

Новости Украины:Сегодня планируется вручить стрелку уведомление о подозрении в совершении преступления.

В Днепре вечером 5 ноября в общежитии одного из вузов 19-летний студент выстрелил из пневматического пистолета в голову 17-летней первокурснице, а затем ранил себя.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, инцидент произошел в коридоре общежития в 21:50.

"После выстрела в девушку, студент зашел в свою комнату и выстрелил себе в грудь. Несовершеннолетняя девушка получила неогнестрельное непроникающее ранение головы и была доставлена в больницу. Стрелка также госпитализировали, сейчас он под конвоем находится в больнице", - говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления - пистолет под патрон Флобера. Парня задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Мотивы стрельбы выясняются.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Полиция устанавливает и опрашивает свидетелей преступления.