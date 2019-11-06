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Среда, 06.11.2019
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В Закарпатской области 15-летний парень изнасиловал 26-летнюю женщину

В Закарпатской области 15-летний парень изнасиловал 26-летнюю женщину
13:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:На Иршавщине Закарпатской области 15-летний парень изнасиловал 26-летнюю жительницу села Белки.

Случай произошел во вторник, 5 ноября, в селе Белки. К правоохранителям обратилась женщина, которая заявила, что ее дочь изнасиловал несовершеннолетний 2004 года рождения. Об этом Mukachevo.net сообщили в Главном управлении национальной полиции Закарпатья. 

На место выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что данные сексуальные действия были совершены в отношении девушки, 1993 года рождения, жительницы села Белки. Молодой парень в содеянном сознался. Предварительная правовая квалификация события это ч.1 статьи 152 УКУ, то есть изнасилование.

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Как сообщалось, 3 ноября утром в Лиманском районе Одесской области в лесополосе была обнаружена убитой 14-летняя ученица одесской школы №71. Установлено, девочка, которая проживала в Суворовском районе Одессы, 2 ноября вместе с друзьями отдыхала за пределами города, а потом куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из этой же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные подростки разъехались по домам. Позже полиция сообщила о задержании 15-летнего подростка, с которым ушла девочка.

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Изнасилование, Закарпатская область, Происшествие.
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