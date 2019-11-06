Новый глава Харьковской ОГА: Уже сейчас хочу выполнить три направления

Новости Украины:Новый глава Харьковской ОГА назвал три приоритета своей деятельности.

Новоназначенный председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер назвал направления работы, которые будут находиться под особым контролем: создание привлекательных условий для инвесторов, вопросы экологии и борьба с коррупцией.

"Я настроен на серьезную работу. Уже сейчас хочу выполнить три направления. Первое – это инвестиции. От меня "зеленый свет" любым организациям, готовым инвестировать. Приходите, пожалуйста, и вам надо инвестировать, потому что Харьковская область - это, на мой взгляд, самая мощная область. Второй тезис - экология. Это наши леса, карьеры, которые сейчас уничтожаются, это проблема. И коррупция. Я все же являюсь лицом, которое курирует работу правоохранительных органов. Для меня это очень важно", - сказал Кучер.

Он добавил, что как бывший адвокат, который практиковал в сфере именно уголовной юстиции, знает, что такое уголовные производства и знает, когда это профанация и имитация, а когда действительно расследование.

"Поэтому я вынужден буду контролировать те расследования, которые уже есть, и те, которые я уже знаю, что будут. Коррупция. Нам надо ее преодолеть. Меньше коррупции – большие инвестиций", - сказал Кучер.

Как сообщалось ранее, 6 ноября Президент Владимир Зеленский представил Алексея Кучера как главу Харьковской ОГА.