Взрыв Mercedes в Киеве: погиб полицейский

Новости Украины:В результате подрыва автомобиля Mercedes на Житомирской трассе в Киеве погиб полицейский.

Погибший в ночь на четверг в результате подрыва автомобиля на Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе Киева был сотрудником правоохранительных органов, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины в четверг.

"В результате взрыва погиб 40-летний полицейский, осуществлявший физическую охрану предпринимателя в соответствии с договором. Еще двое - 57-летний предприниматель и 34-летний водитель с телесными повреждениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.

"Сейчас следствием рассматривается несколько версий совершения этого уголовного преступления, однако приоритетной является предпринимательская деятельность 57-летнего мужчины", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Виктор Нечитайло.

В полиции добавили, что следствие рассматривает несколько версий произошедшего, однако приоритетной является предпринимательская деятельность 57-летнего мужчины.

Напомним, в Киеве на житомирской трассе неизвестный мотоциклист оставил взрывчатку на крыше 600-го "Мерседеса", после чего через несколько секунд произошел мощный взрыв.По данным СМИ, Mercedes якобы принадлежит директору фармацевтической компании Игорю Сало.

Игорь Сало — российско-украинский бизнесмен, уроженец Харьковской области.