Кличко готовит обращение к Кабмину: столице не хватает денег

Новости Украины:По словам Кличко, аналогичные обращения к парламенту и правительству на днях принимают городские советы во многих городах Украины.

Киевский городской голова Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета направить обращение к Верховной Раде и Кабинету министров относительно финансового обеспечения потребностей территориальной громады столицы.

Об этом он заявил в начале заседания Киевсовета.

"В порядке безотлагательности мы должны рассмотреть и принять проект решения по представлению городского головы "Об обращении Киевского городского совета к Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины относительно финансового обеспечения потребностей территориальной громады города Киева".

Сегодня, вместо обещанной децентрализации, территориальные громады получают уменьшение доходных источников местных бюджетов и централизацию по многим вопросам местного развития. Получают бремя государственных социальных гарантий, которые переводятся на местные бюджеты", - сказал Кличко.

По его словам, представленный правительством проект Госбюджета на 2020 год существенно уменьшает доходы местного самоуправления. Предусмотренный в документе финансовый ресурс - субвенции, дотации местным бюджетам - не позволит органам местного самоуправления выполнять на должном уровне собственные и делегированные полномочия.

Это, в частности, как заявил мэр, сделает невозможным также предоставление надлежащего качества услуг гражданам. В частности, это касается сфер здравоохранения, образования, социальной защиты.

Кличко отметил, что в проекте Госбюджета на 2020 год не поддержана норма относительно зачисления части акцизного налога на горючее в доходную часть местных бюджетов; не установлен размер образовательной субвенции на 2020 год в объеме 105 млрд грн, которая учитывает повышение заработной платы педагогическим работникам. Также, по его словам, отсутствует компенсация из госбюджета в размере 14,6 млрд грн на повышение заработной платы педагогическим работникам дошкольного, внешкольного, профессионально-технического образования, тренеров детско-юношеских спортивных школ.

"Не направлено также 20% средств дорожной субвенции в бюджеты города Киева, города областного значения и объединенных территориальных громад; не обеспечена оплата из Государственного бюджета гарантированных государством льгот, в частности, льгот на проезд и услуги связи", - заявил мэр.

Кроме того, подчеркнул Кличко, не решен вопрос перечисления средств субвенции местным бюджетам на социально-экономическое развитие отдельных территорий, предусмотренной в Госбюджете на 2019 год, и переходящих остатков с 2018 года.

"Поэтому Киевсовет направит обращение в Верховную Раду Украины и Кабинет Министров относительно финансового обеспечения потребностей территориальной громады столицы. Это надо сделать безотлагательно, ибо принимать Госбюджет, который фактически обескровит местное самоуправление и развитие городов, парламент собирается 13 ноября", - сказал городской голова.