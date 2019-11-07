В Харькове судят мужчину, который изнасиловал 14-летнюю девочку

Новости Украины:В Харькове судят 29-летнего мужчину, который изнасиловал ребенка, ее бабушку и убил двух домашних котов.

По данным следствия, отчим 14-летней девочки систематически развращал ее - говорил на сексуальные темы и, угрожая пистолетом, заставлял удовлетворять его половую страсть. Об этом сообщают в пресс-службе Октябрьского райсуда.

Также, угрожая ножом, заклеив рот скотчем и связав руки пластиковыми хомутами, мужчина изнасиловал 73-летнюю мать сожительницы. После попытки гражданской жены освободить мать, мужчина связал ей руки и ноги. Кроме того, он убил двух домашних кошек. Дело слушается в закрытом судебном заседании. Заседание назначено на 19 ноября.

Как сообщалось, 3 ноября утром в Лиманском районе Одесской области в лесополосе была обнаружена убитой 14-летняя ученица одесской школы №71. Установлено, девочка, которая проживала в Суворовском районе Одессы, 2 ноября вместе с друзьями отдыхала за пределами города, а потом куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из этой же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные подростки разъехались по домам. Позже полиция сообщила о задержании 15-летнего подростка, с которым ушла девочка.