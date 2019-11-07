Полиция проверила три станции киевского метро на предмет взрывчатки

Новости Украины:Станции метро "Золотые ворота", "Академгородок" и "Красный хутор" открыты после проверки полиции.

Столичные станции метро "Золотые ворота", "Академгородок" и "Красный хутор" работают в обычном режиме после проверки сообщения о минировании.

Об этом сообщил столичный метрополитен в Facebook.

"Станция "Золотые ворота", а также пересадка, проверены и открыты для пассажиров", - говорится в сообщении.

Позднее метрополитен добавил, что станции "Академгородок" и "Красный хутор" также открыты после проверки.

Как сообщалось ранее, утром в Киеве из-за сообщения о минировании закрыты три станции метро.

В Киеве в третий раз с начала месяца утром "минируют" отдельные станции метро, из-за чего возникает давка в метрополитене.