Обострение на Донбассе: боец ВСУ погиб, еще четверо получили ранения

Новости Украины:В течение текущих суток в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четверо украинских защитников получили ранения.

В течение суток четверга боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего один украинский военнослужащий погиб и еще четверо бойцов получили ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре наших защитники получили ранения", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, боевики обстреляли позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты.

8 обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов.

Как сообщалось, по данным пресс-центра ООС за предыдущие сутки, 6 ноября, осколочные ранения на Донбассе получили четверо украинских военных.