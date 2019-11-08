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МОМ отправила на Донбасс свыше 200 тонн гуманитарной помощи

МОМ отправила на Донбасс свыше 200 тонн гуманитарной помощи
11:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Госпогран службе подтвердили, что через КПВВ "Новотроицкое" проследовало 17 грузовиков с гуманитаркой.

Международная организация по миграции направила на оккупированные территории Донецкой и Луганской области 214 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории последовали 17 грузовиков с гуманитарной помощью от Международной организации по миграции. Для жителей Донбасса направлені строительные материалы общим весом 214 тонн", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, помощь от Общества Красного Креста, на общую сумму свыше 2 млн грн, за полгода получили 80 тысяч жителей Донецкой области.

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Госпогранслужба, Донбасс, гумпомощь, Международная организация по миграции, ОДЛО.
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