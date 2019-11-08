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Основатель интернет-гиганта Alibaba Джек Ма хочет, чтобы его партнеры инвестировали в Украину

Основатель интернет-гиганта Alibaba Джек Ма хочет, чтобы его партнеры инвестировали в Украину
12:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам Джека Ма Украина и Китай должны работать вместе.

Основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Джек Ма намерен предложить многим своим бизнес-друзьям инвестировать в Украину.

Об этом он заявил во время дискуссии в рамках Киевского экономического международного форума.

"Я уверен, что Украина и Китай должны работать больше вместе. Я думаю о том, чтобы пригласить многих моих бизнес-друзей приходить в Украину. Здесь полно возможностей. Я говорю сейчас не как политик, а как бизнесмен", — сказал он.

Джек Ма позитивно оценил вступительную речь президента Владимира Зеленского, призвавшего инвесторов активно вкладывать средства в Украину и украинцев.

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"Мне нравится, что говорит президент Украины. Он говорит: инвестируйте в людей, в будущее и в малый и средний бизнес. Это очень важно для отношений между Украиной и Китаем. В Украине прекрасная земля, умные люди и красивые женщины. Как может быть такая прекрасная комбинация?" - сказал он.

Как сообщалось ранее, основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Джек Ма посоветовал Украине стимулировать развитие частного бизнеса. Об этом он заявил во время дискуссии в рамках Киевского экономического международного форума.

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Киев, Джек Ма, Alibaba, Киевский экономический форум.
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