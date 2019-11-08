Кличко переселил троих своих замов

Новости Украины:Трое из девяти заместителей Кличко отныне будут находится на Крещатике.

Трое из 9 заместителей председателя Киевской городской государственной администрации отныне будут работать в здании на улице Дегтяревской, 31-а, а не как раньше на ул. Крещатик, 36.

Об этом говорится в распоряжении №936 от 4 ноября "Об определении рабочих мест первого заместителя председателя КГГА и заместителей председателя КГГА", обнародованном на официальной странице киевской власти.

Так, согласно документу, в здании на улице Дегтяревской получили кабинеты Дмитрий Давтян и Александр Спасибко. Также на ул. Дегтяревской будет работать заместитель председателя КГГА, которая занимается вопросами образования, Анна Старостенко.

Остальные шесть заместителей остаются в привычном для киевлян офисе городской власти - на ул. Крещатик, 36, с официально определенными рабочими местами.

Киевский городской голова Виталий Кличко поручил руководителю аппарата КГГА закрепить за первым заместителем и заместителями председателя горадминистрации кабинеты в соответствующих зданиях.

Как указано в распоряжении, оно подписано в связи с "изменениями во Временном распределении обязанностей" между Киевским городским головой, первым заместителем и заместителями председателя КГГА.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября на брифинге Кличко заявил, что попросил заместителей председателя КГГА Давтяна и Спасибко написали заявления на увольнение.

"Их обязанности распределены между другими заместителями. Часть теперь это, в частности, часть ответственности, которая возложена на Максима Бахматова (новый советник мэра - ред). И сейчас мы подаем документы в Кабмин. ... Если вы знаете, к сожалению, я как Киевский городской голова, как председатель КГГА не могу назначить или уволить заместителей своих без согласования с Кабинетом министров", - сказал Кличко.

24 сентября Давтян и Спасибко сообщили, что не писали заявления на увольнение с должностей и не собираются этого делать.

В августе стало известно, что Киевская городская государственная администрация внезапно изменила место регистрации: юридическое лицо КГГА, согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции Украины, теперь зарегистрирована в Киеве на улице Дегтяревской, 31, корпус 2.

Регистрационные действия в связи с изменением местонахождения юридического лица КГГА были осуществлены 21 мая 2019 года, через день после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий бюллетень регистрационного дела был опубликован в июне 2019 года.

В частности, в заявлении о государственной регистрации изменений о юридическом лице, содержащихся в Едином реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Минюста, сказано, что орган местного самоуправления - Киевская городская государственная администрация - "меняет местонахождение юридического лица".

Документы на внесение регистрационных изменений были представлены уполномоченным лицом от юридического лица КГГА - на тот момент с указанным местонахождением на улице Крещатик, 36.