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В Харькове мужчина взорвал себя гранатой

В Харькове мужчина взорвал себя гранатой
13:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства смерти мужчины.

В Харькове погиб 23-летний мужчина, подорвав себя гранатой.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии в многоэтажке на улице 23 Августа поступила в милицию 8 ноября около 08:00.

"Тело 23-летнего мужчины обнаружила на балконе его бабушка", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

В Харьковской области задержали группу "черных лесорубов"

Как сообщалось ранее, в городе Мерефа Харьковской области спасатели освободили ребенка, который застрял в барабане стиральной машины и не мог выбраться.

 

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Харьков, Взрыв гранаты, Нацполиция, Полиция Харькова.
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