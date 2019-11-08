В Харькове мужчина взорвал себя гранатой

Новости Украины:На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства смерти мужчины.

В Харькове погиб 23-летний мужчина, подорвав себя гранатой.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии в многоэтажке на улице 23 Августа поступила в милицию 8 ноября около 08:00.

"Тело 23-летнего мужчины обнаружила на балконе его бабушка", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Как сообщалось ранее, в городе Мерефа Харьковской области спасатели освободили ребенка, который застрял в барабане стиральной машины и не мог выбраться.