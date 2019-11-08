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Кличко прокомментировал ситуацию с обманутыми инвесторами "Элита-Центр"

Кличко прокомментировал ситуацию с обманутыми инвесторами "Элита-Центр"
15:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Для окончательного обеспечения всех 1263 обманутых инвесторов "Элита-Центр" необходимо около 70 тысяч квадратных метров жилья.

Как сообщает пресс-служба Киевского городского головы, об этом Виталий Кличко сказал во время совещания по решению вопроса обеспечения жильем пострадавших в афере "Элита-Центр".

Заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп в очередной раз подчеркнул, что для строительства жилья для пострадавших необходимо выделение дополнительных земельных участков в Киеве. В частности, по его словам, Киевское инвестиционное агентство (КИА) разрабатывает для таких целей документацию на три участка на улице Милославской (Троещина): 3,66 га, 0,27 га и 0,62 га. Решение о выделении участков должен утвердить Киевсовет, после чего КИА сможет провести конкурс на поиск инвестора. Победа в конкурсе предоставляется тому инвестору, который за счет собственной прибыли выделит больше жилой площади для "элитовцев" в новом жилом доме.

Участники совещания договорились активизировать работы на участках, которые ранее были выделены для строительства жилья "элитовцам".

В КГГА отметили, что на сегодняшний день проведены инвестиционные конкурсы и заключены договоры на строительство жилых домов с выделением квартир для обманутых инвесторов на улице Милославской, переулке Платоновском, на пересечении улиц Здолбуновской и Тепловозной, на углу улиц Лукьяновской и Глыбочицкой, на улице Оноре де Бальзака (улица Полевая). В указанных объектах планируется передать пострадавшим 183 квартиры. При этом строительство на Здолбуновской (100 квартир) заблокировано из-за конфликта с местными протестующими.

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Как сообщалось ранее, 18 июля Непоп заявлял, что власти Киева ищут новые участки под жилье для инвесторов, пострадавших от строительной аферы "Элита-Центр".

По его словам, из 24-х участков, которые были предусмотрены для строительства жилья для "элитовцев" в 2006 году, часть уже оформлена под скверы и парки и застройке не подлежит.

В начале 2006 года в Киеве была раскрыта крупная афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, 1759 граждан стали жертвами группы компаний "Элита-Центр", представители которых принимали у них деньги за оплату якобы строительства жилья. Общая сумма, которую получили мошенники, оценивается в около 400 млн грн. В совершении мошенничества в отношении вкладчиков ООО "Элита-Центр" обвиняли, в частности, учредителя ООО "Элита-Центр" Александра Волконского (Шахова) и его сообщника Андрея Терентьева.

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16 октября 2008 года Киевсовет утвердил порядок возмещения инвестиций вкладчикам в строительство домов группой компаний "Элита-Центр".

В апреле 2016 года в отношении Шахова был применен "закон Савченко", согласно которому год в СИЗО засчитывается за два. Он пробыл в изоляторе под следствием 7,5 лет, но ему зачислили 15 лет. Его адвокаты заявили, что, находясь в СИЗО, он отбыл наказание, предусмотренное за совершение таких преступлений.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Элита-Центр.
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