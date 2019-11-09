В Одесской области на реке столкнулись рыболовецкие суда, есть погибший

Новости Украины:В результате происшествия на реке Глубокий Турунчук погиб один рыбак, еще один получил травмы.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в ночь на 9 ноября столкнулись два рыбацкие судна. Об этом сообщает местная полиция в Facebook.

По предварительной информации, лодки столкнулись из-за густого тумана и отсутствия освещения на одном из судов.

В настоящее время на реке, где столкнулись рыбацкие судна, работают полицейские и медики.

По предварительной информации, плавсредства столкнулись из-за ограниченной видимости в тумане и отсутствие осветительных огней на одном из судов.

В результате аварии один рыбак погиб и еще один – травмирован. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и выясняют вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта ) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 8 ноября в Киеве между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом на Днепре затонула яхта