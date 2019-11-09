Густой туман и плохая видимость: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Новости Украины:Во многих областях сегодня, 9 ноября, ожидается ухудшение метеорологической дальности видимости из-за сильного тумана.

В субботу, 9 ноября, во многих областях ожидается густой туман. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"9 ноября ночью и утром в Карпатах, южных и восточных областях туман, видимость 200-500 м. По Киевской области в первой половине дня 9 ноября сохранится туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Водителей призвали во время тумана снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, а также избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в ближайшие дни на территории Украины температурный фон останется очень высоким, как для первой декады ноября, поскольку с юга Европы к нам переместится очередная порция теплого воздуха.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, днем местами на севере страны небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

В Карпатах, южных и восточных областях ночью, утром туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 13°, днем 13-18°, в южной части до 21°; в Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью 3-8 тепла, днем 9-14°.