И снова потепление: синоптики порадовали прогнозом погоды на выходные

Новости Украины:В Украине на выходных будет теплая погода, местами небольшие дожди.

В ближайшие сутки, 9 ноября, на территории Украины температурный фон останется очень высоким, как для первой декады ноября, поскольку с юга Европы к нам переместится очередная порция теплого воздуха.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, днем местами на севере страны небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

В Карпатах, южных и восточных областях ночью, утром туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 13°, днем 13-18°, в южной части до 21°; в Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью 3-8 тепла, днем 9-14°.

В Киеве в ночь на субботу, утром небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 9 ноября самая высокая температура днем была 17,8° в 2010 году, самая низкая ночью -11,8° в 1942 году.

Прогноз погоды на 9 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на субботу, 9 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +17... +19

Львов – +15... +17

Ивано-Франковск – +15... +17

Тернополь – +15... +17

Черновцы – +16... +18

Хмельницкий – +14... +16

Луцк – +14... +16

Ровно – +15... +17

Житомир – +15... +17

Винница – +16... +18

Одесса – +18... +20

Николаев – +18... +20

Херсон – +17... +19

Симферополь – +18... +20

Кропивницкий – +15... +17

Черкассы – +15... +17

Чернигов – +13... +15

Сумы – +11... +13

Полтава – +14... +16

Днепр – +15... +17

Запорожье – +17... +19

Донецк – +15... +17

Луганск – +12... +14

Харьков – +11... +13

Киев – +15... +17

В воскресенье, 10 ноября, в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью в Карпатском регионе, днем на крайнем западе страны дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в восточных и западных областях ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, на остальной территории ночью 5-10°, на побережье морей до 13°, днем 13-18°, на юге до 21°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° , днем 15-17°.

Прогноз погоды на 10 ноября, фото: meteo.gov.ua

11 ноября в западных, северных, днем и в большинстве центральных областей небольшой, местами умеренный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в восточных и западных областях ночью 3-8° тепла, днем 10-15° (11 ноября на западе 7-12°); на остальной территории ночью 5-10°, на побережье морей до 13°, днем 13-18°, на юге страны до 21°, 11 ноября в северных областях 10-15°.

На Киевщине 11 ноября - небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла; днем 10-15°.

Прогноз погоды на 11 ноября, фото: meteo.gov.ua

Синоптики на 12 - 13 ноября осадков не прогнозируют, лишь 13 ноября днем на западе страны местами небольшой дождь. Температура ночью 2-8°, днем 8-14°.

На Киевщине 12 - 13 ноября без осадков. Температура ночью 2-7°, днем 8-13°.

Согласно ориентировочному прогнозу на 6-10 суток, в Украине преимущественно без осадков, лишь 16-17 ноября в Карпатах и Закарпатье небольшие дожди. Температура ночью 3-9° тепла, днем 8-14°, на западе и юге страны до 17°.

Прогноз погоды на 12 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 13 ноября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, в понедельник, 4 ноября, в Киеве был установлен новый температурный рекорд. Так, 4 ноября после полудня в Киеве столбик термометра поднялся выше +14,9 градусов. Таким образом, был превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году.

Напомним, синоптики рассказали о погоде в ноябре. Средняя месячная температура в ноябре этого года в Украине прогнозируется на уровне от 0° до 8° тепла, что для некоторых регионов страны несколько выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 0-8°, в горных районах 6-7° тепла, что в северо-западной половине страны близко к средним многолетним значениям, на остальной территории - несколько выше средних многолетних значений", - указали синоптики.