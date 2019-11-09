Горячий "потоп" в Киеве: коммунальщики заделали яму, какой вид сейчас

Новости Украины:Коммунальщики восстановили дорожное покрытие и разрешили по улице движение транспорта.

Несколько дней назад в центре Киева прорвало трубы горячего водоснабжения. Авария произошла на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели. Вследствие этого все вокруг залило кипятком, в двух местах провалился асфальт, а два автомобиля оказались в образовавшихся ямах.

Коммунальщики залатали дыру в асфальте на углу улиц Саксаганского и Шота Руставели в Киеве. 5 ноября дорогу затопило кипятком из-за прорыва теплосети. Об этом сообщает Информатор.

Коммунальщики завершили ликвидацию последствий аварии поздно в пятницу, 8 ноября.

По словам начальника отдела эксплуатации тепловых сетей "Киевтеплоэнерго" Александра Пелипишина, на месте работали две аварийные бригады со спецтехникой. Поврежденный участок заменили на новый.

"Несмотря на все сложности во время проведения работ, которые возникали из-за расположения других коммуникаций – электрических кабелей и линий связи, работникам удалось выполнить все в установленные сроки", – добавил он.

Как сообщалось, вечером 6 ноября проезд на углу улиц Саксаганского и Шота Руставели в Киеве из-за прорыва трубы перекрыли, там передвигались только экскаваторы.