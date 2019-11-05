Потоп в центре Киева: несколько троллейбусов изменили маршрут

В Киеве из-за прорыва теплосети на улице Шота Руставели изменили свой маршрут троллейбусы №№3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобусы "69.
Об этом сообщает КП "Киевпастранс".
"Изменены маршруты троллейбусов 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобусов 69. На ул. Шота Руставели прорыв теплосети", - говорится в сообщении.
Сейчас движение транспорта организовано по следующим маршрутам:
В свою очередь коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало ликвидацию повреждения на улице Шота Руставели, сообщили в пресс-службе КГГА.
По информации специалистов, произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм.
"Сейчас работники аварийной бригады огородили территорию повреждения. В результате в зону повреждения попало два автомобиля. По предварительным данным, водители не пострадали. Авто эвакуировали", - говорится в сообщении.
О сроках устранения повреждения и предоставления услуг потребителям будет сообщено позже.
Как сообщалось, во вторник, 5 ноября, на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой.