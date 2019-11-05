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Потоп в центре Киева: несколько троллейбусов изменили маршрут

Потоп в центре Киева: несколько троллейбусов изменили маршрут
19:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Из-за прорыва трубы в центре Киева шесть троллейбусов и автобус изменили маршруты.

В Киеве из-за прорыва теплосети на улице Шота Руставели изменили свой маршрут троллейбусы №№3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобусы "69.

Об этом сообщает КП "Киевпастранс".

"Изменены маршруты троллейбусов 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобусов 69. На ул. Шота Руставели прорыв теплосети", - говорится в сообщении.

Сейчас движение транспорта организовано по следующим маршрутам:

  • троллейбусы №40 и №40К курсируют до Железнодорожного массива;
  •  троллейбусы №3 и №9 - до железнодорожного вокзала "Южный";
  • троллейбусы №12 - ст. м. "Лыбидская";
  • троллейбусы №14 - ст. м. "Дворец спорта";
  • автобусы №69 - до ул. Тарасовской.

В свою очередь коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало ликвидацию повреждения на улице Шота Руставели, сообщили в пресс-службе КГГА.

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По информации специалистов, произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм.

"Сейчас работники аварийной бригады огородили территорию повреждения. В результате в зону повреждения попало два автомобиля. По предварительным данным, водители не пострадали. Авто эвакуировали", - говорится в сообщении.

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О сроках устранения повреждения и предоставления услуг потребителям будет сообщено позже.

Как сообщалось, во вторник, 5 ноября, на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой.

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Киев, ЧП, Киевпастранс, Прорыв трубы.
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