В Петровском началось разведение войск

Новости Украины:Сегодня в районе Богдановки и Петровское Донецкой области началось разведение сил и войск.

Представители "ДНР" и военнослужащие Вооруженных сил Украины подтвердили начало разведения сил сторон на последнем пилотном участке на линии соприкосновения на Донбассе.

Как передает корреспондент "Интерфакса", "ДНР" и Украина обменялись залпами ракетниц зеленого цвета, которые служат условными сигналами к началу разведения и приступили к отводу сил на участке Богдановка-Петровское.

Перед этим были запущены ракетницы белого цвета, при помощи которых стороны известили друг друга о готовности к разведению.

Разведение должно зеркально происходить на расстояние 1 км от линии разграничения.

Разведение сил и средств сторон конфликта уже произошло на двух участках - №1 в районе поселка Станица Луганская и №2 в районе города Золотое Луганской области.

Разведение сил сторонами конфликта на Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала вопрос о начале отвода сил и средств в районе Петровского 9 ноября в 12.00. Ранее разведение неподалёку от Петровского было запланировано на 8 ноября, но как заявили в штабе ООС, процесс сорвала вражеская сторона.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе: неподалёку от Станицы Луганской, Золотого и Петровского, а также после прекращения обстрелов. Разведение сил в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября.