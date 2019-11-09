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В Луганской области злоумышленник сбежал во время конвоирования

В Луганской области злоумышленник сбежал во время конвоирования
14:41 Сегодня Телеграф Полиция Фото: Полиция

Новости Украины:Полиция Луганщины разыскивает злоумышленника, который сбежал из-под стражи.

Ранее судимый Вадим Байдак, сбежал во время конвоирования. На поиски злоумышленника привлекли все наряды луганских правоохранителей, ориентирование передали в другие регионы.

Новоайдарским отделом полиции ГУНП в Луганской области разыскивается Байдак Вадим Дмитриевич, 07.09.1997, который 08.11.2019 года во время конвоирования в изолятор временного содержания г. Старобельск совершил побег из-под стражи.

В рамках уголовного производства, находящегося в производстве Новоайдарского отдела полиции, мужчина подозревается в совершении уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 186 УК Украины (грабеж).

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Был одет: светло-коричневую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны (сзади на брюках белые полосы, горизонтальные, ниже колена), черные кроссовки.

Приметы: волосы черные, короткие, нос прямой, широкий, глаза темные, имеет темный цвет кожи.

Полиция призывает всех, кто обладает информацией о разыскиваемого беглеца, или знает о его местонахождении, позвонить по телефонам: 066-164-51-55, 066-920-84-57 или по телефону 102.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи (ст. 393 УК). Кроме того, по приказу начальника полиции области, предназначенное служебное расследование в отношении действий полицейских, которые осуществляли конвоирование подозреваемого.

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Луганская область, Побег, Нацполиция.
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