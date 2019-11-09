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ДТП в Одесской области: грузовик влетел в микроавтобус, есть пострадавшие

ДТП в Одесской области: грузовик влетел в микроавтобус, есть пострадавшие
15:23 Сегодня Телеграф Фото: od.npu.gov.ua

Новости Украины:В Одесской области в Лиманском районе вблизи села Корсунцы утром 9 ноября произошло ДТП.

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и микроавтобуса, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

Сообщается, что ДТП произошло утром 9 ноября в Лиманском районе вблизи села Корсунцы.

"Предварительно установлено, что водитель грузовика не выдержал безопасное расстояние и столкнулся с микроавтобусом. От удара пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас пострадавшие госпитализированы", - сообщили в полиции.

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На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как сообщалось, в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ночь на 9 ноября столкнулись два рыбацкие судна, погиб рыбак.

Напомним, в Житомирской области утром 9 ноября произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли 3 человека.

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ДТП, Авария, Одесская область, Происшествие.
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