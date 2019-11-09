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В Черновцах в озеро слили ядовитое вещество: массово гибнет рыба

В Черновцах в озеро слили ядовитое вещество: массово гибнет рыба
20:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В черновицком озере зафиксировали сброс неизвестной жидкости - массово гибнет рыба.

В Черновцах в озере на территории парка "Октябрьский" начала массово гибнуть рыба, экологи зафиксировали сброс неизвестной жидкости.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Черновицкий рыбоохранный патруль.

"9 ноября 2019 года работниками Черновицкого рыбоохранного патруля были зафиксированы явления гибели рыбы на водоеме, который находится на территории парка "Октябрьский", по адресу г. Черновцы, ул. Комарова", - говорится в сообщении.

Очевидцы заметили сброс в озеро неизвестной жидкости и позвонили на "горячую линию".

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Отмечается, что для выяснения всех причин на место происшествия прибыли сотрудники Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области. Для установления причины массовой гибели рыбы и определения гидрохимических показателей в данном водном объекте Госпродпотребслужбой были отобраны пробы воды.

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О результатах исследований будет сообщено дополнительно.

Дирекцией КП "Октябрьский" с привлечением работников парка будет осуществлена мелиорация водоема методом известкования.

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Рыба, Черновцы, Озеро, Гибель рыбы, Нацполиция.
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