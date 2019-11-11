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На столичном вокзале мужчина залез на колонну и пытался прыгнуть

На столичном вокзале мужчина залез на колонну и пытался прыгнуть
00:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:На центральном ж/д вокзале неизвестный залез на колонну.

На центральном железнодорожном вокзале в Киеве мужчина залез на колонну в главном зале и якобы пытается прыгнуть. Об этом сообщают свидетелипроисшествия.

Правоохранители и сотрудники вокзала пытаются выяснить причины его странного поведения.

Полиция Киева и администрация вокзала пока не сообщали подробностей.

Напоминаем, в текущем году посетители Международного аэропорта "Борисполь" 139 раз обращались на горячую линию и в другие службы по поводу краж из багажа. Об этом представители "Борисполя" сообщили на официальной странице в Facebook.

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Киев, Полиция, Вокзал.
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