На Харьковщине неизвестный "обчистил" магазин оружия

Новости Украины:В Купянске Харьковской области неизвестный обокрал оружейный магазин.

"Из торгового помещения злоумышленник похитил 4 пневматические винтовки, 5 охотничьих ножей, 7 сюрикены, 4 металлических ножа, 4 бинокля и 1 монокуляр", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительной информации, ночью неизвестный отжал металлопластиковые входные двери, проник в магазин и обокрал его.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и лица, причастные к событию, устанавливаются.