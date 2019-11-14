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В Киевской области бывшие правоохранители занимались вымогательством

В Киевской области бывшие правоохранители занимались вымогательством
23:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:В Украине бывшие правоохранители подозреваются в причастности к деятельности коллекторов-вымогателей.

Генпрокуратура совместно с Нацполицией разоблачили преступную организацию, участники которой систематически совершали тяжкие и особо тяжкие преступления с целью завладения имуществом граждан.

В банде было восемь человек. "Участники преступной организации, в состав которой входили бывшие работники правоохранительных органов, вероятно, причастны к деятельности коллекторской фирмы, которая занималась вымогательством у граждан несуществующих долгов с угрозами причинения телесных повреждений, убийства и похищения", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.

13 ноября 2019 года во время проведения следственно-оперативных мероприятий по факту вымогательства у потерпевшего $250 тыс несуществующего долга, правоохранители на территории Киева и Киевской области одновременно провели 9 обысков жилища и транспортных средств лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности. Изъята часть полученных средств - $10 тыс, которыми завладели указанные лица, а также другие доказательства этой деятельности.

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В настоящее время задержаны четыре человека, которые могут быть причастны к преступной организации. Мм подготовлено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенные организованной группой), ч. 4 ст. 189 (вымогательство передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим или его близкими родственниками, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах), ч. 1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией).

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Принимаются меры для установления местонахождения других участников, которые могут быть причастны к указанной противоправной деятельности, и их задержанию.

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Киев, Киевская область, ГПУ, Вымогательство, Нацполиция.
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