Пиротехники изъяли 19 взрывоопасных предметов в районе Петровского

Новости Украины:Сотрудники ГСЧС обследовали территорию площадью свыше двух гектар.

В районе разведения сил у населенных пунктов Петровское и Богдановка Донецкой области, где начался процесс разминирования, сотрудники ГСЧС Украины за сутки обезвредили 13 взрывоопасных предметов, в общем - 19. Об этом сообщает пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 15:20 14 ноября пиротехническими расчетами ГСЧС Украины обследована территория площадью 2,2 га, было изъято и уничтожено установленным способом 13 единиц взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Так, с начала работ обследовано территорию площадью 2,27 га, обнаружено и обезврежено 19 единиц взрывоопасных предметов.

Продолжение обследования загрязненной территории запланировано на 9:00 15 ноября.

Напомним, 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области.

13 ноября пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области приступили к проведению работ по разминированию в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области.

Напомним, разминирование в районе Богдановки и Петровского Донецкой области должно завершиться до 20 ноября.