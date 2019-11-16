Украсть за 50 секунд: в Белой Церкве злоумышленники обчистили меховой магазин (Фото)

Новости Украины:Меньше чем за минуту грабители вынесли товара на 130 тысяч гривень.

В Белой Церкви неизвестные повредили двери и ворвались в местный магазин меха. Злоумышленникам хватило 50 секунд, чтобы забрать товар на 130 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Киевской области и добавили, что злоумышленники уже задержаны.

"На днях в 5:40 часов утра, в полицию позвонил случайный прохожий, который сообщил, что неизвестные повредили двери и ворвались в местный магазин меха. Злоумышленникам хватило 50 секунд, чтобы забрать товар ... Позже, владельцы магазина указали, что похищено 12 шуб стоимостью более 130 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что благодаря камерам уличного видеонаблюдения удалось установить, что воры двигались на автомобиле Mitsubishi в направлении столицы. В дальнейшем, одного из злоумышленников удалось задержать неподалеку от его места жительства. Им оказался 43-летний житель Киева, который в прошлом уже имел проблемы с законом за аналогичные преступления. Изделия из меха изъято в качестве вещественных доказательств.

Следователи Белоцерковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража, соединенная с проникновением в жилище или иное помещение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Второго соучастника преступления сейчас устанавливают правоохранители. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось ранее, в Киеве полиция задержала группу лиц из 17 мужчин, которые пытались захватить квартиру местной жительницы.