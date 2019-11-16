Разведка доложила о потерях боевиков за неделю

Новости Украины:В штабе ООС заявляют о почти 30 ликвидированных боевиках.

По информации разведки Объединенных сил, с 8 по 15 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 28 человек.

"По информации разведки Объединенных сил, с 8 по 15 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 28 человек. 12 оккупантов было ликвидировано, а еще 16 человек - это санитарные потери", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС отметили, что в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Как сообщалось ранее, боевики продолжают осуществлять провокации по срыву процесса разведения сил и средств в районе участка разведения №3 н.п. Богдановка-Петровское (Донецкая область).