Прокуроры Харьковской области расследуют факт незаконной передачи 200 га земли

Новости Украины:Прокуратурой Харьковской области начато уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением.

В Харьковской области правоохранители расследуют факт незаконной передачи в собственность граждан должностными лицами Госгеокадастра 200 гектаров земли в национальном парке "Гомольшанские леса".

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным прокуратуры Харьковской области, должностные лица Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области в течение 2015-2017 годов под видом земель сельскохозяйственного назначения незаконно безвозмездно передали в собственность граждан 406 земельных участков общей площадью около 200 га и оценочной стоимостью более 200 млн грн.

В Генпрокуратуре объяснили, что указанные земельные участки находятся в пределах национального природного парка "Гомольшанские леса" и входят в категорию земель природно-заповедного фонда, изменение их целевого назначения возможно только в исключительных случаях для общественных нужд по согласованию с Кабинетом министров.

Прокуратурой Харьковской области начато уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ГУ Госгеокадастра в Харьковской области (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводятся первоочередные следственные действия с целью установления всех виновных лиц.

Прокуратурой области также решается вопрос о предъявлении исковых заявлений в интересах государства с целью отмены незаконных приказов главного управления Госгеокадастра в Харьковской области, которыми передано в собственность граждан земельные участки, и возвращение особо ценных земель в государственную собственность.

Как сообщалось ранее, директор ГБР также сообщил, что в ГПУ дважды закрывали уголовное производство по инциденту между Пашинским и Вячеславом Химикусом.