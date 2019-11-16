Полиция установила личность "минера" вокзала в Житомире

Новости Украины:Задержанным оказался душевно больной мужчина, который проходит лечение в клинике.

В Житомирской области "минером" Коростенского железнодорожного вокзала оказался душевнобольной.

Как сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, 15 ноября полиция получила информацию о закладке взрывчатки в железнодорожном вокзале в г. Коростень.

При обследовании здания вокзала и прилегающей территории полицейские эвакуировали более 50 работников и пассажиров железной дороги. Никаких опасных средств или веществ обнаружено не было.

В то же время продолжались мероприятия по установлению личности мужчины, который совершил анонимный телефонный звонок об угрозе взрыва.

"В результате установлено, что ложное сообщение сделал 29-летний житель Радомышльского района, который имеет психические расстройства и проходит лечение в специализированном учреждении", - сообщили в полиции.

Как сообщалось ранее, с 20 ноября следствие по делам Майдана будет остановлено минимум до 3 декабря.